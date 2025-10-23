الأخبار
وزير الخارجية الأميركي "واثق وإيجابي" حيال ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-10-23 | 16:01
وزير الخارجية الأميركي "واثق وإيجابي" حيال ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن ثقته حيال ثبات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو في القدس الخميس.
وقال روبيو: "نشعر بثقة وإيجابية حيال التقدم المحقق. نحن نرى التحديات بوضوح كذلك".
