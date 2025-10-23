ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية، بعدما صوت النواب الإسرائيليون لصالح مناقشة مشروعي قانون يمهدان لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن التصويت في الكنيست الإسرائيلي: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئا بالضفة الغربية".