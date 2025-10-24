الأخبار
ترامب يعفو عن مؤسس منصة بينانس في أحدث خطوة لتعزيز صناعة العملات المشفرة

أخبار دولية
2025-10-24 | 01:03
2min
ترامب يعفو عن مؤسس منصة بينانس في أحدث خطوة لتعزيز صناعة العملات المشفرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، في أحدث خطوة يتخذها الرئيس الأميركي لتعزيز صناعة العملات المشفرة ومحو أخطاء الماضي.

وفي عام 2023، استقال تشاو، الملياردير المعروف باسم "سي.زي" والذي يعد أحد أكثر الشخصيات نفوذا في مجال العملات المشفرة، من منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة بينانس بعد إقرار الشركة بالذنب في التقاعس عن مكافحة غسل الأموال وتغريمها 4.3 مليار دولار.

وذكرت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان أن تشاو جرت محاكمته من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن "خلال حربها على العملات المشفرة".

ومنذ عودته إلى منصبه، جمعت عائلة ترامب ملايين الدولارات من مشاريع عدة في مجال العملات الرقمية، وهي خطوات انتقدها منافسوه السياسيون، مشيرين إلى احتمال وجود تضارب في المصالح. ونفى البيت الأبيض هذه الادعاءات، 

وذكرت ليفيت أن ترامب درس كل قرارات العفو بعناية.

وأعلن تشاو في منشور على منصة إكس، أنه "ممتن للغاية للعفو الصادر بحقه وللرئيس ترامب لتمسكه بالتزام الولايات المتحدة بالإنصاف والابتكار والعدالة". وقال: "سنبذل ما بوسعنا لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة".

أخبار دولية

ترامب

بينانس

العملات المشفرة

تشانغبينغ تشاو

