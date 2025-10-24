ترامب: متبرع ثري قدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب العسكريين في ظل الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن متبرعا ثريا من القطاع الخاص قدم للحكومة الأميركية 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.



وفي حديث في فعالية بالبيت الأبيض، قال ترامب إن المتبرع الذي وصفه بأنه صديق، لكنه رفض الكشف عن هويته، تواصل مع البيت الأبيض شخصيا لتقديم العرض.

