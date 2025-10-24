الأخبار
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
أخبار دولية
2025-10-24 | 01:30
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
أكد وزير الدفاع الفنزويلي أن أي عملية تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي آيه" ضد بلاده سيكون مصيرها الفشل، وذلك بعد تفويض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالة القيام بعمليات سرية ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال فلاديمير بادرينو: "نعلم أن وكالة الاستخبارات المركزية موجودة" في فنزويلا، مضيفا: "قد ينشرون وحدات تابعة لها لا أعرف عددها للقيام بعمليات سرية (...) وأي محاولة ستفشل".
وكشف ترامب الأسبوع الماضي أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية القيام بعمليات سرية ضد فنزويلا، وأنه ينظر في توجيه ضربات لعصابات المخدرات المزعومة على اليابسة.
وأشرف بادرينو على تدريبات عسكرية على طول سواحل فنزويلا ردا على نشر الولايات المتحدة أسطولا عسكريا في مياه البحر الكاريبي.
وقالت واشنطن إن سفنها الحربية جاهزة لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات، لكن كاراكاس تعتقد أنها جزء من مخطط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وأدت ضربات أميركية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي إلى مقتل نحو 40 شخصا زعمت حكوماتهم أو أقاربهم أنهم بغالبيتهم من المدنيين وصيادي الاسماك.
ويشكك خبراء في شرعية استخدام القوة الفتاكة في المياه الدولية ضد مشتبه بهم لم يتم اعتراضهم أو استجوابهم.
ويتهم ترامب الرئيس الفنزويلي مادورو بتزعم عصابة مخدرات، لكن الأخير ينفي ذلك بشكل قاطع.
أخبار دولية
فنزويلا
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
