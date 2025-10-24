الأخبار
وزيرة الاقتصاد الألمانية تزور كييف لدعم قطاع الطاقة الأوكراني
أخبار دولية
2025-10-24 | 01:36
وزيرة الاقتصاد الألمانية تزور كييف لدعم قطاع الطاقة الأوكراني
وصلت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه إلى كييف اليوم، مما يسلط الضوء على جهود برلين في مساعدة أوكرانيا على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة بعد الهجمات التي شنتها روسيا في الآونة الأخيرة وألحقت أضرارا بالغة بشبكة الكهرباء.
وقالت رايشه من كييف حيث وصلت مع وفد من رجال الأعمال: "تواجه أوكرانيا رابع شتاء لها في الحرب، وتكثف روسيا حاليا هجماتها على إمدادات الطاقة في أوكرانيا، مما يهدد بشكل كبير توفير الكهرباء والتدفئة في فصل الشتاء".
وتأتي زيارة رايشه في الوقت الذي تزداد فيه التحديات أمام أوكرانيا في مجال الطاقة، بما يشمل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في المرافق الرئيسية مثل محطة زابوريجيا النووية.
وأعلنت رايشه أن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لإعادة الإعمار وحماية إمدادات الطاقة، متعهدة باستكشاف كيف ستقدم ألمانيا دعما ملموسا وأفضل في هذا المجال.
وإلى جانب الحفاظ على البنية التحتية للطاقة وإعادة بنائها في أوكرانيا، ستركز رايشه خلال الزيارة على توسيع التعاون الدفاعي الألماني الأوكراني.
وقالت الوزيرة: "السياسة الأمنية هي دائما سياسة اقتصادية أيضا". وأضافت أنها تهدف إلى التقريب بين شركات الدفاع الألمانية والأوكرانية.
وتتزامن زيارة رايشه مع انعقاد قمة في لندن سيناقش فيها حلفاء أوكرانيا زيادة المساعدات العسكرية لها.
أخبار دولية
كاثرينا رايشه
كييف
ألمانيا
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
أخبار دولية
2025-09-24
وزير الخارجية الألماني: على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-24
وزير الخارجية الألماني: على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا
0
أخبار لبنان
2025-09-11
وزير الطاقة: الهيئة الناظمة للكهرباء هي حجر الأساس لإعادة تنظيم القطاع
أخبار لبنان
2025-09-11
وزير الطاقة: الهيئة الناظمة للكهرباء هي حجر الأساس لإعادة تنظيم القطاع
0
أخبار لبنان
2025-09-19
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
أخبار لبنان
2025-09-19
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
0
اقتصاد
2025-10-07
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
2025-10-07
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
0
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
0
أخبار دولية
02:13
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
أخبار دولية
02:13
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
0
أخبار دولية
01:59
مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
أخبار دولية
01:59
مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
0
أخبار دولية
01:57
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
أخبار دولية
01:57
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
0
آخر الأخبار
03:34
رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: ليس هناك حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين وحزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وهو يدفع ثمن خياراته ولا يمكننا ان نقف الى جانبه في هذه المسألة
آخر الأخبار
03:34
رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: ليس هناك حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين وحزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وهو يدفع ثمن خياراته ولا يمكننا ان نقف الى جانبه في هذه المسألة
0
أخبار دولية
01:30
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
أخبار دولية
01:30
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
0
اسرار
23:35
أسرار الصحف 24-10-2025
اسرار
23:35
أسرار الصحف 24-10-2025
0
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
3
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
5
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
6
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
7
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
8
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
