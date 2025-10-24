الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"
أخبار دولية
2025-10-24 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"
وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نداء باللغة الإنكليزية إلى الولايات المتحدة قال فيه "لا لحرب مجنونة، أرجوكم"، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس.
وجاء تعليق مادورو بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع ارتفاع وتيرة الحملة العسكرية الأميركية ضد تجار المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وقال مادورو خلال اجتماع مع نقابات تدين له بالولاء: "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة، أرجوكم".
ونشرت الولايات المتحدة طائرات وسفنا حربية قبالة فنزويلا في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، رغم عدم تقديمها أدلة حتى الآن على أن الأهداف التي ضربتها، وتشمل حتى الآن ثمانية قوارب وغواصة، منخرطة في التهريب.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز "بي وان بي" حلقت فوق منطقة الكاريبي وسواحل فنزويلا الخميس، في ثاني استعراض قوة للطائرات الأميركية في غضون أسبوع.
كما أعلنت ترينيداد وتوباغو الخميس أن سفينة حربية أميركية ستزور البلاد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا.
وأسفرت الضربات الأميركية التي بدأت في 2 أيلول عن مقتل 37 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام أميركية.
أخبار دولية
فنزويلا
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة
حرب
التالي
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
وزيرة الاقتصاد الألمانية تزور كييف لدعم قطاع الطاقة الأوكراني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-22
الرئيس الفنزويلي مادورو يقول إنه يريد محاورة الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-09-22
الرئيس الفنزويلي مادورو يقول إنه يريد محاورة الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-10-17
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
أخبار دولية
2025-10-17
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
0
أخبار دولية
2025-09-23
البيت الأبيض يرفض دعوة الرئيس الفنزويلي إلى الحوار
أخبار دولية
2025-09-23
البيت الأبيض يرفض دعوة الرئيس الفنزويلي إلى الحوار
0
أخبار دولية
2025-09-14
كراكاس: مدمرة أميركية اعترضت سفينة صيد فنزويلية بطريقة "عدائية"
أخبار دولية
2025-09-14
كراكاس: مدمرة أميركية اعترضت سفينة صيد فنزويلية بطريقة "عدائية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
0
أخبار دولية
02:13
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
أخبار دولية
02:13
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
0
أخبار دولية
01:59
مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
أخبار دولية
01:59
مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
0
أخبار دولية
01:57
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
أخبار دولية
01:57
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:34
رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: ليس هناك حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين وحزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وهو يدفع ثمن خياراته ولا يمكننا ان نقف الى جانبه في هذه المسألة
آخر الأخبار
03:34
رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: ليس هناك حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين وحزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وهو يدفع ثمن خياراته ولا يمكننا ان نقف الى جانبه في هذه المسألة
0
أخبار دولية
01:30
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
أخبار دولية
01:30
فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها
0
اسرار
23:35
أسرار الصحف 24-10-2025
اسرار
23:35
أسرار الصحف 24-10-2025
0
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
3
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
5
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
6
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
7
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
8
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More