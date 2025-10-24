الأخبار
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"

أخبار دولية
2025-10-24 | 01:40
2min
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"

وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نداء باللغة الإنكليزية إلى الولايات المتحدة قال فيه "لا لحرب مجنونة، أرجوكم"، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس. 
     
وجاء تعليق مادورو بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع ارتفاع وتيرة الحملة العسكرية الأميركية ضد تجار المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. 
     
وقال مادورو خلال اجتماع مع نقابات تدين له بالولاء: "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة، أرجوكم". 
     
ونشرت الولايات المتحدة طائرات وسفنا حربية قبالة فنزويلا في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، رغم عدم تقديمها أدلة حتى الآن على أن الأهداف التي ضربتها، وتشمل حتى الآن ثمانية قوارب وغواصة، منخرطة في التهريب. 
     
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز "بي وان بي" حلقت فوق منطقة الكاريبي وسواحل فنزويلا الخميس، في ثاني استعراض قوة للطائرات الأميركية في غضون أسبوع.
     
كما أعلنت ترينيداد وتوباغو الخميس أن سفينة حربية أميركية ستزور البلاد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا. 
     
وأسفرت الضربات الأميركية التي بدأت في 2 أيلول عن مقتل 37 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام أميركية. 

أخبار دولية

فنزويلا

نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

حرب

