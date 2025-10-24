الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
أخبار دولية
2025-10-24 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
أعلنت وزارة خارجية ترينيداد وتوباغو أن سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا، في إطار حملة واشنطن ضد تجار المخدرات المزعومين في المنطقة.
وسترسو المدمّرة "يو اس اس غرايفلي" التي تحمل صواريخ موجهة في ميناء بورت أوف سبين في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الأول، حيث ستجري فرقة من مشاة البحرية الأميركية تدريبات مشتركة مع قوات من ترينيداد وتوباغو.
أخبار دولية
سفينة حربية أميركية
ترينيداد وتوباغو
تدريبات عسكرية
فنزويلا
التالي
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
0
أخبار دولية
2025-10-07
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
أخبار دولية
2025-10-07
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
0
أخبار دولية
2025-09-05
البنتاغون: طائرتان حربيتان فنزويليتان حلقتا بطريقة استفزازية للغاية فوق سفينة عسكرية أميركية
أخبار دولية
2025-09-05
البنتاغون: طائرتان حربيتان فنزويليتان حلقتا بطريقة استفزازية للغاية فوق سفينة عسكرية أميركية
0
آخر الأخبار
2025-09-02
ترامب: القوات الأميركية أطلقت النار على سفينة تحمل مخدرات بعد مغادرتها فنزويلا
آخر الأخبار
2025-09-02
ترامب: القوات الأميركية أطلقت النار على سفينة تحمل مخدرات بعد مغادرتها فنزويلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:24
رئيس الإكوادور يعلن أنه تعرّض لمحاولة تسميم بالشوكولا
أخبار دولية
06:24
رئيس الإكوادور يعلن أنه تعرّض لمحاولة تسميم بالشوكولا
0
أخبار دولية
06:03
الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
06:03
الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
06:03
فتح تحقيق جديد بحقّ رئيس بلدية إسطنبول المسجون
أخبار دولية
06:03
فتح تحقيق جديد بحقّ رئيس بلدية إسطنبول المسجون
0
أخبار دولية
06:00
السلطات التركية: غرق 14 مهاجرا في بحر إيجه
أخبار دولية
06:00
السلطات التركية: غرق 14 مهاجرا في بحر إيجه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:50
توقيف مواطن لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية
أمن وقضاء
04:50
توقيف مواطن لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية
0
أخبار دولية
01:40
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"
أخبار دولية
01:40
الرئيس الفنزويلي مخاطبا الولايات المتحدة: "لا لحرب مجنونة أرجوكم"
0
أخبار دولية
01:51
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
أخبار دولية
01:51
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
0
آخر الأخبار
06:43
روبيو: حماس لا يمكن أن تشارك في حكم غزة في المستقبل
آخر الأخبار
06:43
روبيو: حماس لا يمكن أن تشارك في حكم غزة في المستقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
3
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
4
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
5
أخبار لبنان
07:25
وزيرة التربية تتابع الاعتداءات الإسرائيلية قرب مدارس بعلبك وتؤكد حماية التلامذة واستمرار العملية التعليمية
أخبار لبنان
07:25
وزيرة التربية تتابع الاعتداءات الإسرائيلية قرب مدارس بعلبك وتؤكد حماية التلامذة واستمرار العملية التعليمية
6
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
7
أخبار لبنان
02:50
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
أخبار لبنان
02:50
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
8
اسرار
23:35
أسرار الصحف 24-10-2025
اسرار
23:35
أسرار الصحف 24-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More