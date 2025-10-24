وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية

أعلن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن بإمكان بكين وواشنطن التوافق لتسوية خلافاتهما التجارية، مع اقتراب مفاوضات جديدة بين البلدين.



وقال وينتاو للصحافيين في بكين إن "الجولات الأربع السابقة من المشاورات التجارية الصينية الأميركية أظهرت أن الصين والولايات المتحدة قادرتان تماما على إيجاد سبل لتبدد كل منهما مخاوف الدولة الأخرى، وإيجاد وسائل جيدة للتعايش وتشجيع التنمية السليمة والمستقرة والمستديمة للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية من خلال الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ".