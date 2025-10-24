مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن خمسة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا جراء هجوم بطائرة مسيرة على المنطقة.



واقتحمت الطائرة المسيرة شقة في بلدة كراسنوجورسك، على بعد نحو 20 كيلومترا من وسط موسكو. وذكر فوروبيوف أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.



وقالت وزارة الدفاع إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 111 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، إحداها فوق منطقة موسكو.