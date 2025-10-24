رويبو: المزيد من الدول مستعدة للاعتراف بإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أن عددًا إضافيًا من الدول مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لكن القرار سيعتمد على اتفاق إقليمي واسع.وأوضح روبيو، خلال جولة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشرف عليه الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة، أن نهاية مستدامة للحرب ستشجع دولًا أكثر على الانضمام للاتفاقات الابراهيمية التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020.وقال: "لدينا الكثير من الدول التي ترغب في الانضمام" لهذه الاتفاقات.