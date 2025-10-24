ستارمر يدعو خلال لقائه زيلينسكي الى تعزيز قدرات كييف "البعيدة المدى"

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، في خلال لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل اجتماع "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف.



وقال ستارمر في مستهلّ اللقاء: "أعتقد أن بإمكاننا القيام بالمزيد من حيث القدرات، وخصوصا القدرات بعيدة المدى"، مضيفا "بالطبع هناك العمل المحوري الذي يقوم به تحالف الراغبين بشأن الضمانات الأمنية اللازمة".