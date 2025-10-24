الأخبار
مبعوث خاص لبوتين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات
أخبار دولية
2025-10-24 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مبعوث خاص لبوتين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات
أعلن مصدر لوكالة الإعلام الروسية الرسمية أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.
وكانت شبكة سي.إن.إن قد ذكرت في وقت سابق أن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية".
