مبعوث خاص لبوتين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات

أعلن مصدر لوكالة الإعلام الروسية الرسمية أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.وكانت شبكة سي.إن.إن قد ذكرت في وقت سابق أن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية".