الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبعوث خاص لبوتين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات

أخبار دولية
2025-10-24 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبعوث خاص لبوتين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مبعوث خاص لبوتين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات

أعلن مصدر لوكالة الإعلام الروسية الرسمية أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.

وكانت شبكة سي.إن.إن قد ذكرت في وقت سابق أن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

لبوتين

الولايات

المتحدة

لإجراء

محادثات

LBCI التالي
مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات
ستارمر يدعو خلال لقائه زيلينسكي الى تعزيز قدرات كييف "البعيدة المدى"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

وكالة: المبعوث الخاص لبوتين سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

المبعوث الأميركي إلى سوريا: الاتفاق له أهمية بالغة لاستقرار سوريا ولمصالح الولايات المتحدة وتركيا الاستراتيجية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-02

ترامب: فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وكيم يونغ أون يتآمرون على الولايات المتحدة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-17

فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:00

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تقرّر "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية من المستقلين"

LBCI
أخبار دولية
11:36

ستارمر يدعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:10

الفصائل الفلسطينية في القاهرة تدعو إلى استصدار قرار دولي حول نشر قوات دولية في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:16

مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:47

بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع

LBCI
منوعات
10:06

"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:49

مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
07:51

حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:38

روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"

LBCI
أخبار لبنان
02:25

باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
15:56

توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
00:52

سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More