مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن ضربة جوية أميركية ليلية استهدفت قاربًا أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في البحر الكاريبي.

وأوضح أنه يُشتبه استخدام هذا القارب لتهريب المخدرات، مشيرًا الى أن عصابة فنزويلية تديره.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "كان على متن القارب ستة تجار مخدرات ذكور أثناء الهجوم الذي نفّذ في المياه الدولية، وكان أول هجوم ليلي. قتِل جميع الإرهابيين الستة".