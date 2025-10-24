الأخبار
الفصائل الفلسطينية في القاهرة تدعو إلى استصدار قرار دولي حول نشر قوات دولية في غزة

2025-10-24 | 11:10
أكّدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة في بيان صدر عنها الجمعة  أهمية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي حول نشر قوات دولية في قطاع غزة بعد حرب استمرّت سنتين بين حركة حماس وإسرائيل.
     
وأكدت الفصائل وبينها حركتا حماس وفتح، "على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".
     
ونصّت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على تشكيل قوة استقرار دولية تنتشر في القطاع.
     

