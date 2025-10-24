الأخبار
ستارمر يدعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-24 | 11:36
ستارمر يدعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا
رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يتعين على قادة الدول الأوروبية المشاركة فيما يعرف باسم "تحالف الراغبين" الموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.
وأبلغ ستارمر القادة خلال اجتماع عقد في لندن "يتعين علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل دفاع
أوكرانيا".
وأكد عن استعداد بريطانيا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
