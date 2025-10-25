الولايات المتحدة تسمح لبعض موظفي الحكومة في مالي بالمغادرة لأسباب تتعلق بالسلامة

سمحت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة موظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من مالي بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "لا يمكن للحكومة الأميركية تقديم خدمات روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين خارج باماكو بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة".



وتم الإبقاء على مستوى التحذير من السفر إلى مالي عند المستوى الرابع، أو ما يعني "عدم السفر".