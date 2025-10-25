أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف

أعلن تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت أن شخصًا قتل وأصيب 10 آخرون في المدينة بعد أن استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة روسية مواقع في البلاد خلال الليل.



وقال تكاتشينكو في منشور على تطبيق تيليغرام حول الأضرار في كييف: "تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم أسفر عن تحطيم نوافذ وإلحاق أضرار بسيارات وحفرة في فناء مبنى سكني".



وذكر أن الهجمات تسببت أيضًا في اندلاع حرائق عديدة وألحقت أضرارًا بروضة أطفال.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان منفصل على تيليغرام إنها أسقطت أربعة من أصل تسعة صواريخ و50 من أصل 62 طائرة مسيرة أطلقت خلال الهجمات في أنحاء أوكرانيا.



وأفادت القوات الجوية بوقوع ضربات مباشرة بخمسة صواريخ و12 طائرة مسيرة في 11 موقعًا في أنحاء البلاد.