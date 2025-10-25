الأخبار
جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة
أخبار دولية
2025-10-25 | 05:58
جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة
ذكرت وكالة أنباء إنتر برس الجورجية اليوم السبت أن جهاز الأمن الداخلي قال إنه اعتقل ثلاثة مواطنين صينيين في العاصمة تفليس لمحاولتهم شراء كيلوغرامين من مادة اليورانيوم النووية بطريقة غير مشروعة.
ونقلت إنتر برس عن نائب رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا قوله إن المعتقلين الثلاثة كانوا يخططون لشراء اليورانيوم مقابل 400 ألف دولار ونقله إلى الصين عبر روسيا.
وقالت الوكالة إن ذلك اليورانيوم كان "مادة نووية"، دون أن توضح الدافع وراء عملية الشراء التي خططوا لها.
ونقلت عن المسؤول الأمني قوله إن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وكان تأمين المواد النووية المتبقية من عصر الاتحاد السوفيتي، الذي كانت جورجيًا عضوا فيه، أحد أكبر المخاوف بعد سقوطه عام 1991. ووقعت عدة حوادث خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية في جورجيا خلال العقود القليلة الماضية.
ففي تموز، ألقت السلطات القبض على مواطن جورجي وآخر تركي، بتهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بطريقة غير مشروعة.
وقال جهاز الأمن الداخلي إنه كان من الممكن استخدامها لصنع قنبلة مميتة.
