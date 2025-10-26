وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تعتزم زيارة روسيا وبيلاروس

تعتزم وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي زيارة روسيا وبيلاروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد، من دون تحديد موعد زيارتيها.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن تشوي "ستزور روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس بدعوة من وزارتي خارجية البلدين".