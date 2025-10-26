رئيسة وزراء اليابان الجديدة لترامب: التحالف مع أميركا شديد الأهمية

أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن تعزيز التحالف بين بلديهما هو "الأولوية القصوى" لحكومتها، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.



ووفقا لتصريحاتها التي نشرت على الموقع الرسمي لرئيسة الوزراء اليابانية، أبلغت تاكايتشي ترامب بأن اليابان "شريك لا غنى عنه" فيما يتعلق باستراتيجيات الولايات المتحدة تجاه الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.



وقالت: "أخبرته أن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو الأولوية القصوى للسياسة الخارجية والأمنية لحكومتي".



وأضافت: "أكدنا التزامنا المشترك بمواصلة الارتقاء بالتحالف إلى آفاق جديدة".

