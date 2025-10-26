الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري

أخبار دولية
2025-10-26 | 01:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة والصين تعملان على &quot;التفاصيل النهائية&quot; لاتفاق تجاري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري

أعلن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" بشأن اتفاق تجاري قبل اللقاء المرتقب بين رئيسيهما دونالد ترامب وشي جينبينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.
     
وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير في ماليزيا: "أعتقد أننا نمضي قدما نحو التفاصيل النهائية لنوع الاتفاق الذي يمكن لرئيسينا مراجعته".

أخبار دولية

المتحدة

والصين

تعملان

"التفاصيل

النهائية"

لاتفاق

تجاري

LBCI التالي
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي رئيس البرازيل اليوم الأحد
رئيسة وزراء اليابان الجديدة لترامب: التحالف مع أميركا شديد الأهمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في ماليزيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد

LBCI
رياضة
2025-09-14

كأس ديفيس: تشيكيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ الادوار النهائية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها على الصعيد التجاري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:41

دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن

LBCI
أخبار دولية
04:28

بوتين يعلن نجاح تجربة أخيرة لصاروخ كروز بالدفع النووي قبل بدء تشغيله

LBCI
أخبار دولية
04:20

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين مع تحسّن العلاقات

LBCI
أخبار دولية
03:57

قوات الدعم السريع: السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:01

ترامب: تايلاند وكمبوديا ستوقعان اتفاق سلام فور وصولي إلى ماليزيا

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر لمواكبة الحاجات والمهندس مارون الحلو يؤكد التمسّك بالأرض ودعم قرارات الدولة

LBCI
منوعات
2025-10-24

"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2025-10-24

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق

LBCI
أخبار لبنان
13:45

باسيل: عكار عنوان للشرعية والدولة ولم تكونوا في اي يوم خارج الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المالية تغذي الخزينة وقوى الأمن تغذي الصندوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة رقائق تهزّ قطاع السيارات العالمي... وتكشف هشاشة أوروبا الصناعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

من كريات غات إلى غزة: واشنطن تمسك بخيوط خطة ترامب للسلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:41

معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين

LBCI
أمن وقضاء
06:56

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
06:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
أخبار دولية
07:32

سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي

LBCI
خبر عاجل
16:53

غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور

LBCI
أخبار دولية
13:39

الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:33

نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More