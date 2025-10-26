الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري

أعلن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" بشأن اتفاق تجاري قبل اللقاء المرتقب بين رئيسيهما دونالد ترامب وشي جينبينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.



وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير في ماليزيا: "أعتقد أننا نمضي قدما نحو التفاصيل النهائية لنوع الاتفاق الذي يمكن لرئيسينا مراجعته".