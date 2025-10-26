البيت الأبيض: ترامب سيلتقي رئيس البرازيل اليوم الأحد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ماليزيا اليوم الأحد.

