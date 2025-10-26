انضمام تيمور الشرقية لرابطة دول آسيان بعد انتظار دام 14 عاما

نجحت تيمور الشرقية بالانضمام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الأحد بعد حملة استمرت 14 عاما، لتصبح العضو الحادي عشر.



وانضم رئيس وزرائها زانانا غوسماو إلى زعماء التكتل لحضور قمة آسيان المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إضافة إلى المشاركة في حفل توقيع العضوية.



وقال غوسماو: "هذا ليس مجرد حلم تحقق، بل هو تأكيد قوي على مسيرتنا التي اتسمت بالصمود والعزيمة والأمل"، مضيفا: "إنه بداية فصل جديد ملهم".



واعتبر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي ترأس بلاده حاليا رابطة آسيان أن انضمام تيمور الشرقية "يكمل أسرة آسيان ويؤكد مجددا مصيرنا المشترك وشعورنا العميق بالترابط الإقليمي".



وتيمور الشرقية المعروفة أيضا باسمها البرتغالي تيمور ليشتي، هي أحدث دولة في المنطقة، حيث نالت استقلالها عن إندونيسيا عام 2002.