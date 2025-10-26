ثلاثة قتلى في كييف في هجوم روسي بمسيرات

قتل ثلاثة أشخاص في كييف في هجوم روسي بمسيرات، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو الأحد.وكتب كليتشو على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 بجروح بينهم ستة أطفال" في حي ديسنيانسكي في كييف.