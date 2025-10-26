حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، في بيان نشرته الأحد وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الحزب.وجاء في البيان: "بدأنا بخطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها".