وزير الخزانة الأميركي يعلن إرساء "إطار إيجابي" لمحادثات ترامب وشي جينبينغ التجارية

أخبار دولية
2025-10-26 | 03:03
وزير الخزانة الأميركي يعلن إرساء "إطار إيجابي" لمحادثات ترامب وشي جينبينغ التجارية
وزير الخزانة الأميركي يعلن إرساء "إطار إيجابي" لمحادثات ترامب وشي جينبينغ التجارية

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية الصينية الأميركية التي جرت في ماليزيا سمحت بإحلال أجواء جيدة قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.
     
ووصف بيسنت المحادثات التي استمرت يومين في كولالمبور بأنها "بناءة وواسعة النطاق ومعمقة، تعطينا إمكانية المضي قدما والتمهيد للقاء الرئيسين في إطار إيجابي جدا"، مضيفا في حديثه إلى الصحافيين أن مسألة تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين منوطة "بقرار الرئيس ترامب".
 

أخبار دولية

الخزانة

الأميركي

إرساء

"إطار

إيجابي"

لمحادثات

ترامب

جينبينغ

التجارية

