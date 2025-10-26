إصابة 5 عمال على الأقل في حريق خط أنابيب للنفط بحقل الزبير العراقي

نقلت رويترز عن مصادر، أفادت بأن خمسة عمال على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي في حقل الزبير بالعراق اليوم الأحد.



وقال مسؤولون في الحقل النفطي إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يوميا.