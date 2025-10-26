قوات الدعم السريع: السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها سيطرت على مقر قيادة الجيش في الفاشر، آخر مدينة يحتفظ بالسيطرة عليها في إقليم دارفور.



ولم يصدر الجيش بيانا بعد حول الوضع الحالي.