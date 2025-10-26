استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين مع تحسّن العلاقات

استأنفت الهند والصين الرحلات الجوية المباشرة بينهما الأحد بعد تعليقها خمس سنوات، في خطوة تعد مهمة بالنسبة للتجارة من جهة وتحمل رمزية كبيرة في وقت يعيد البلدان الآسيويان الأكثر سكانا بناء علاقاتهما بحذر.



ولا يزال البلدان الجاران يتنافسان من أجل الهيمنة الإقليمية، لكن العلاقات بينهما تحسّنت تدريجيا منذ مواجهة حدودية دامية في منطقة الهملايا عام 2020.



وذكرت الحكومة الهندية أن استئناف الرحلات سيعزز "التواصل بين الناس" وسيساعد في "التطبيع التدريجي للتواصل الثنائي".



ويأتي تحسّن العلاقات مع بكين في ظل الصعوبات التي تواجهها العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، شريكتها التجارية الرئيسية، بعد الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المئة التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.