نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل ستحدد سياستها الأمنية والقوات الدولية التي تقبل العمل معها، معتبرًا أنّ ذلك لصفتها دولة ذات سيادة.

وقال، في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أنّ إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها".

وشدد على قبول من الولايات المتحدة، “وفقًا لما عبّر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية".

واعتبر أنّ لإسرائيل حق الاعتراض على عناصر في القوة الأمنية في غزة وأنّها لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها.