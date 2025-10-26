باكستان: وقوع اشتباكات على الحدود خلال محادثاتنا مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحًا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات.



وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور من أفغانستان يوم الجمعة والسبت في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان.

وأضاف أن محاولات التسلل هذه تلقي بظلال من الشك على نوايا الحكومة في أفغانستان "فيما يتعلق بمعالجة قضية الإرهاب الذي ينطلق من أراضيها".

وتنفي طالبان الاتهامات بإيواء مسلحين وتقول إن العمليات العسكرية الباكستانية تنتهك السيادة الأفغانية.