الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باكستان: وقوع اشتباكات على الحدود خلال محادثاتنا مع أفغانستان

أخبار دولية
2025-10-26 | 11:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باكستان: وقوع اشتباكات على الحدود خلال محادثاتنا مع أفغانستان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
باكستان: وقوع اشتباكات على الحدود خلال محادثاتنا مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحًا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات.

 

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور من أفغانستان يوم الجمعة والسبت في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان.

وأضاف أن محاولات التسلل هذه تلقي بظلال من الشك على نوايا الحكومة في أفغانستان "فيما يتعلق بمعالجة قضية الإرهاب الذي ينطلق من أراضيها".

وتنفي طالبان الاتهامات بإيواء مسلحين وتقول إن العمليات العسكرية الباكستانية تنتهك السيادة الأفغانية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

اشتباكات

الحدود

محادثاتنا

أفغانستان

LBCI التالي
ترامب: تايلاند وكمبوديا ستوقعان اتفاق سلام فور وصولي إلى ماليزيا
ترامب: قطر سترسل قوات حفظ سلام إذا لزم الأمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

باكستان: الجيش قتل أكثر من 200 في أفغانستان خلال اشتباكات

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام

LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

اندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين باكستان وأفغانستان على الحدود

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: أوقفنا الاشتباكات على الحدود مع باكستان بوساطة وطلب قطريّ وسعوديّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:41

مقتل 4 في احتجاجات بالكاميرون قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

LBCI
خبر عاجل
15:01

الرئيس السوري احمد الشرع يزور السعودية غدًا

LBCI
أخبار دولية
14:21

تسعة قتلى على الأقل و29 جريحا في حادث حافلة في الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

ترامب يعلن أنه سيزور الصين بداية العام المقبل

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:30

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
صحف اليوم
00:40

تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزورا منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:53

غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق

LBCI
خبر عاجل
08:15

سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More