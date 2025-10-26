تسعة قتلى على الأقل و29 جريحا في حادث حافلة في الأرجنتين

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجرح 29 آخرون في حادث سقوط حافلة من جسر اثر عملية اصطدام في محافظة ميسيونيس في شمال شرق الأرجنتين وفق حصيلة موقتة.

وقد اصطدمت حافلة من طابقين كانت تقل نحو خمسين راكبًا بسيارة كانت آتية من الاتجاه المعاكس قرب مدينة أوبيرا بحسب شرطة المحافظة.

وبسبب قوة الاصطدام انحرفت الحافلة واصطدمت بحاجز الجسر وسقطت عنه في نهر.

و ترتفع الحصيلة تدريجًا فيما أكد وزير الداخلية في الحكومة المحلية مارسيلو بيريز لوكالة فرانس برس أن الحصيلة الموقتة هي تسعة قتلى.

ويشارك أكثر من مئة إطفائي ومسعف منذ الفجر في عمليات انقاذ الجرحى وأمضوا ساعات عدة محاولين إخراج ركاب كانوا عالقين في الحافلة.