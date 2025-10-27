ترامب يعلن أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس وأنه حصل على "موافقة مبدئية" من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يلتقي به في وقت لاحق من هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية خلال جولته الآسيوية.

وقال ترامب: "تستنزفنا كندا منذ فترة طويلة ولن يفعلوا ذلك بعد الآن... أنا لا أريد أن ألتقي برئيس الوزراء الكندي".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة وهو في طريقه إلى اليابان آتيا من ماليزيا.