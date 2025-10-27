الأخبار
ترامب يعلن أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس
أخبار دولية
2025-10-27 | 02:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعلن أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس وأنه حصل على "موافقة مبدئية" من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يلتقي به في وقت لاحق من هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية خلال جولته الآسيوية.
وقال ترامب: "تستنزفنا كندا منذ فترة طويلة ولن يفعلوا ذلك بعد الآن... أنا لا أريد أن ألتقي برئيس الوزراء الكندي".
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة وهو في طريقه إلى اليابان آتيا من ماليزيا.
وأعلن ترامب أنه يتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثا ساناي تاكايتشي التي وصفها بأنها "حليفة عظيمة" لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.
وقال: "أتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء الجديدة. أسمع عنها أشياء رائعة".
ومن المقرر أن يلتقي ترامب بإمبراطور اليابان وتاكايتشي في إطار جولة آسيوية يسعى خلالها إلى إبرام اتفاقيات تجارية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنفاق الدفاعي.
أخبار دولية
ترامب
تيك توك
التالي
الرئيس الأرجنتيني يشيد بفوز حزبه في انتخابات التجديد النصفي باعتباره "نقطة تحول"
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
السابق
