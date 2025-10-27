الرئيس الأرجنتيني يشيد بفوز حزبه في انتخابات التجديد النصفي باعتباره "نقطة تحول"

أشاد الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافيير ميلي بالفوز الكبير الذي حققه حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأحد باعتباره "نقطة تحول"، متعهدا بالمضي قدما في برنامجه الإصلاحي.



وتعافى حزب ميلي "لا ليبرتاد أفانزا" من سلسلة نكسات انتخابية ليحصد 40,84% من الأصوات، وفق نتائج رسمية استندت إلى فرز أكثر من 90% منها.



وأظهرت النتائج الجزئية أن الحركة البيرونية من يسار الوسط التي حققت نتائج قوية في الانتخابات الإقليمية في بوينوس آيرس الشهر الماضي، حلت في المرتبة الثانية بحصولها على 31,64%.



وتعزز هذه النتائج موقف ميلي للمضي قدما في حملته لتحرير الاقتصاد، على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى تشكيل تحالفات في الكونغرس مع يمين الوسط لتمرير التشريعات.



واحتفل ميلي بالفوز في بوينوس آيرس، حيث خاطب أنصاره المحتفلين، قائلا: "اليوم وصلنا إلى نقطة تحول، اليوم يبدأ بناء الأرجنتين العظيمة".



وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67,9%، وهي الأدنى منذ أكثر من 40 عاما، ما يعكس خيبة الأمل الواسعة من الطبقة السياسية.