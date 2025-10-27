الأخبار
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي

أخبار دولية
2025-10-27 | 03:01
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأميركية أن طائرتين تابعتين لها تحطمتا في بحر الصين الجنوبي في حادثين منفصلين الأحد، من دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية. 
     
وأفاد بيان صادر عن الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ بأن الحادث الأول يتعلق بمروحية من طراز "سي هوك" سقطت في مياه بحر الصين الجنوبي "أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز".
     
وذكر البيان أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية. 
     
وبعد نصف ساعة، وفقا للبحرية، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوبر هورنيت" في بحر الصين الجنوبي "أثناء قيامها بعمليات روتينية" أيضا من السفينة "يو اس اس نيميتز".
     
وأفاد البيان بأن الطيارين اللذين كانا على متنها قفزا منها وتم انتشالهما بسلام. 
     
ولفتت البحرية الأميركية إلى أن "سبب الحادثين قيد التحقيق حاليا".  

أخبار دولية

بحر الصين الجنوبي

تحطم

طائرة

البحرية الأميركية

