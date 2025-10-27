ترامب يؤكد مجددا رغبته في لقاء كيم جونغ أون

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يود كثيرا" لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء جولته الآسيوية.



ولم يستبعد الرئيس الأميركي في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن طائرته تمديد الجولة التي تشمل اليابان الاثنين والثلاثاء وكوريا الجنوبية الأربعاء والخميس، بعدما زار ماليزيا الأحد.