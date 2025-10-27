هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي تكشف عن خطة لإقامة مركز بيانات بقدرة 6 جيغاوات

أعلن الرئيس التنفيذي لهيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي طارق أمين أن الشركة تخطط لإقامة مركز بيانات بقدرة ستة جيغاوات، وتعتزم إطلاق "هيوماين 1" وهو أول نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي في العالم.



وجاء تصريحه خلال فعاليات منتدى فورتشن المنعقد بالرياض.