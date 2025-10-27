محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديدا لرئيس بلدية إسطنبول المسجون

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة تركية أصدرت أمر اعتقال جديدا لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة "التخابر السياسي"، في تصعيد لحملة قمع تشنها الدولة على المعارضة منذ فترة طويلة.



وإمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مسجون منذ آذار على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة. وصدر بحقه حكم بالسجن في تموز بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.



وينفي إمام أوغلو كل التهم الموجهة إليه. ونفى أيضا التهمة الأحدث في المحكمة أمس الأحد وفي بيان أصدره من السجن الجمعة.



وقال على إكس: "مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!... نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات".



وذكرت الأناضول أن محكمة في إسطنبول أصدرت الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية.



وفرضت الدولة الجمعة الماضية سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.



وأفادت الوكالة بأن الحكم القضائي الأحدث يتهم إمام أوغلو بالتورط في كسب غير مشروع لجمع الأموال لحملة ترشحه للرئاسة والتخابر للحصول على دعم دولي.