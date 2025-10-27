الأخبار
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
لقاء بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والهند على وقع التوتر التجاري
أخبار دولية
2025-10-27 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لقاء بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والهند على وقع التوتر التجاري
اجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الهندي سوبرامنيام جيشنكار، في وقت يواصل البلدان محادثاتهما التجارية في مسعى لتخفيف التوتر بعد رسوم واشنطن الجمركية.
ولم ترد الكثير من التفاصيل لكن لقاء روبيو مع نظيره الهندي يعد التواصل الأعلى مستوى بين الطرفين منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي على شركتي روسنفت ولوك أويل العملاقتين الروسيتين للنفط، فيما يشكل الخام الروسي مصدرا رئيسيا لإمدادات الهند.
ونشر جيشنكار صورة على شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيها مبتسما وهو يصافح روبيو، قائلا إنه "يقدّر المباحثات بشأن علاقاتنا الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية".
وجرى الاجتماع على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا والتي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيا وألقى خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطابا عبر الفيديو.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في آب بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 50 في المئة، فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا عبر شراء النفط المخفّض من موسكو.
وذكر ترامب الذي تحدّث هاتفيا مع مودي الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء الهندي وافق على خفض واردات النفط الروسية، وهو أمر لم تعلّق عليه نيودلهي.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
الهند
ماركو روبيو
سوبرامنيام جيشنكار
