بكين تدعو إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي قيام "عالم متعدد الأطراف"، داعيا إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية، قبل أيام قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.



ودعا وانغ في خلال منتدى في بكين الإثنين إلى "الانتهاء من تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية وشرذمة الأسواق العالمية بصورة مفتعلة واستخدام الحروب التجارية ومعارك الرسوم الجمركية"، في إشارة واضحة إلى النهج الحمائي الذي يتبعه ترامب على وقع رسوم مشددة يفرضها على دول العالم.



ولفت الوزير الى أن "الانسحاب بشكل متكرر من الاتفاقيات والعودة عن التزامات، وفي الوقت نفسه الاندفاع في إقامة تكتلات وجماعات، كل ذلك عرض النهج التعددي لتحديات غير مسبوقة".



وأكد أنه لا يمكن عكس مجرى التاريخ وأن "عالما متعدد الأطراف ينشأ".



