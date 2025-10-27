الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بكين تدعو إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية
أخبار دولية
2025-10-27 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بكين تدعو إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي قيام "عالم متعدد الأطراف"، داعيا إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية، قبل أيام قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.
ودعا وانغ في خلال منتدى في بكين الإثنين إلى "الانتهاء من تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية وشرذمة الأسواق العالمية بصورة مفتعلة واستخدام الحروب التجارية ومعارك الرسوم الجمركية"، في إشارة واضحة إلى النهج الحمائي الذي يتبعه ترامب على وقع رسوم مشددة يفرضها على دول العالم.
ولفت الوزير الى أن "الانسحاب بشكل متكرر من الاتفاقيات والعودة عن التزامات، وفي الوقت نفسه الاندفاع في إقامة تكتلات وجماعات، كل ذلك عرض النهج التعددي لتحديات غير مسبوقة".
وأكد أنه لا يمكن عكس مجرى التاريخ وأن "عالما متعدد الأطراف ينشأ".
أخبار دولية
"الانتهاء"
الحروب
التجارية
التالي
روبيو: الضربة الإسرائيلية يوم السبت في غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
لقاء بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والهند على وقع التوتر التجاري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-14
بكين مستعدة للقتال "حتى النهاية" في الحرب التجارية مع واشنطن
أخبار دولية
2025-10-14
بكين مستعدة للقتال "حتى النهاية" في الحرب التجارية مع واشنطن
0
آخر الأخبار
2025-09-26
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
آخر الأخبار
2025-09-26
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
0
أخبار دولية
2025-10-24
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
أخبار دولية
2025-10-24
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
0
أخبار لبنان
2025-10-16
مخزومي من بعبدا: لبنان مدعوّ الى اغتنام فرصة انتهاء الحرب في غزة
أخبار لبنان
2025-10-16
مخزومي من بعبدا: لبنان مدعوّ الى اغتنام فرصة انتهاء الحرب في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:22
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
أخبار دولية
07:22
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
0
أخبار دولية
06:29
ترامب يستبعد أن يترشح لمنصب نائب الرئيس ليبقى في السلطة
أخبار دولية
06:29
ترامب يستبعد أن يترشح لمنصب نائب الرئيس ليبقى في السلطة
0
أخبار دولية
06:04
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
أخبار دولية
06:04
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
0
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:15
مخزومي يعلن مقاطعة الجلسة: معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين
أخبار لبنان
06:15
مخزومي يعلن مقاطعة الجلسة: معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين
0
أخبار لبنان
2025-10-24
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
أخبار لبنان
2025-10-24
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
0
منوعات
2025-10-22
بلد عربي يشهد على جريمة مروعة... هذا ما فعله بأبنائه الـ7 ثم أطلق النار على نفسه!
منوعات
2025-10-22
بلد عربي يشهد على جريمة مروعة... هذا ما فعله بأبنائه الـ7 ثم أطلق النار على نفسه!
0
آخر الأخبار
05:03
الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2% ليصل إلى 4028.84 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
05:03
الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2% ليصل إلى 4028.84 دولارا للأونصة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
3
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
7
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
8
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More