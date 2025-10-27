روبيو: الضربة الإسرائيلية يوم السبت في غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوا في حركة فلسطينية مسلحة في قطاع غزة انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.



وأضاف روبيو أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر والذي أطلقت بموجبه حركة حماس الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر.



وقال: "لديهم الحق إذا كان هناك تهديد وشيك لإسرائيل، وجميع الوسطاء يوافقون على ذلك".



وأوضح روبيو أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي لا يزال ساريا بين إسرائيل وحماس بعد حرب لعامين، يستند إلى التزامات من الجانبين.



وأشار إلى أن حماس عليها الإسراع في إعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر.

