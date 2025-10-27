وزيرة الخزانة البريطانية: اتفاقية التجارة مع دول الخليج ممكنة

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز أنها واثقة من إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع دول الخليج بعد اجتماعات "مثمرة للغاية" عقدتها في الرياض بهذا الشأن.



وقالت في منتدى بالعاصمة السعودية الرياض: "أنا واثقة تماما من قدرتنا على إنجاز هذا الاتفاق".



وتسعى ريفز إلى دفع المحادثات التجارية قدما خلال مشاركتها في قمة للاستثمار تستضيفها المملكة هذا الأسبوع.