غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا إن التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام.



وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يطالب الدول بوقف تزويد طرفي النزاع بالأسلحة.