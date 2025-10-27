ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه خضع لفحص بالرنين المغناطيسي، من دون أن يذكر السبب.



وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى طوكيو: "كان ممتازا".



ويستخدم الفحص بالرنين المغناطيسي لالتقاط صور مفصلة لداخل الجسم. ويمكن استخدامه لرصد مجموعة من الحالات المرضية.