عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات

دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي توسطت فيه الولايات المتحدة إلى حين تسليم حماس جميع الرفات المتبقية لديها.



وقال المنتدى في بيان: "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الأسرى القتلى المحتجزين لديها. لقد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية لإعادة جميع الأسرى الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".



وأضاف البيان: "تحث العائلات حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي حماس بكل التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل".