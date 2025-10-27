الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يستبعد أن يترشح لمنصب نائب الرئيس ليبقى في السلطة
أخبار دولية
2025-10-27 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يستبعد أن يترشح لمنصب نائب الرئيس ليبقى في السلطة
استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يترشّح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2028 للبقاء في السلطة، وهي وسيلة أشار لها بعض مناصريه للالتفاف على الدستور الذي يمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين.
وقال في حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية بين ماليزيا واليابان: "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله". وأضاف: "سيكون ذلك تصرفا ماكرا. ليس جيدا".
وتولى ترامب البالغ من العمر 79 عاما رئاسة الولايات المتحدة بين العامين 2017 و2021، ثم بدأ ولايته الجديدة في 20 كانون الثاني. وكثيرا ما يردد كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة لهذه الدعوات. وعرض مؤخرا قبعات كُتب عليها "ترامب 2028" على مكتب في البيت الأبيض.
ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقائه في السلطة، أن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، فيما يترشح نائبه الحالي جاي دي فانس لمنصب الرئيس.
أخبار دولية
ترامب
ترشح
نائب الرئيس
التالي
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-19
بوتين يعفي نائب مدير الإدارة الرئاسية من مهام منصبه
أخبار دولية
2025-09-19
بوتين يعفي نائب مدير الإدارة الرئاسية من مهام منصبه
0
أخبار دولية
2025-10-20
سلطة المطارات: نائب الرئيس الأميركي فانس سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء
أخبار دولية
2025-10-20
سلطة المطارات: نائب الرئيس الأميركي فانس سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء
0
آخر الأخبار
2025-10-20
سلطة المطارات الإسرائيلية: من المتوقع وصول نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إلى إسرائيل غدا الثلاثاء
آخر الأخبار
2025-10-20
سلطة المطارات الإسرائيلية: من المتوقع وصول نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إلى إسرائيل غدا الثلاثاء
0
فنّ
2025-09-08
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
فنّ
2025-09-08
مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:22
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
أخبار دولية
07:22
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
0
أخبار دولية
06:04
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
أخبار دولية
06:04
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
0
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
0
أخبار دولية
05:23
غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام
أخبار دولية
05:23
غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-10
الجزيرة: فتح شارع الرشيد وبدء عودة النازحين إلى مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-10-10
الجزيرة: فتح شارع الرشيد وبدء عودة النازحين إلى مدينة غزة
0
آخر الأخبار
2025-10-21
نائب الرئيس الأميركي: بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة
آخر الأخبار
2025-10-21
نائب الرئيس الأميركي: بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة
0
آخر الأخبار
06:13
الراعي يستقبل في هذه الأثناء في بكركي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي
آخر الأخبار
06:13
الراعي يستقبل في هذه الأثناء في بكركي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي
0
أخبار دولية
2025-10-26
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
2025-10-26
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
3
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
7
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
8
اسرار
00:39
أسرار الصحف 27-10-2025
اسرار
00:39
أسرار الصحف 27-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More