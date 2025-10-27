الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها

أعلن الجيش الروسي السيطرة على ثلاث بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها حيث تواصل قواته قضم مناطق رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في مواجهة القوات الأوكرانية الأقل عددا.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام، بأن قواتها استولت على بلدات نوفوميكلايفكا وبريفيلنه في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا فضلا عن إغوريفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك في الوسط الشرقي.