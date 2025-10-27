منظمة التجارة العالمية: الكثير من الإنتقادات الأميركية لنظام التجارة مبررة

أعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونغو إيويالا اليوم الاثنين أن الكثير من الانتقادات التي توجهها الولايات المتحدة للنظام التجاري متعدد الأطراف مبررة.



وقالت خلال منتدى عالمي بالرياض: "أعتقد أن الكثير من الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة للنظام مبررة وأتفق معها".