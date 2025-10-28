دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف "الفظاعات" و"جرائم الحرب" التي تحدّثت عنها تقارير من مدينة الفاشر السودانية.وبعد حصار دام 18 شهرًا، أعلنت قوات الدعم السريع الأحد سيطرتها على الفاشر.وأعرب يوسف في بيان على "إكس" عن "القلق البالغ حيال العنف المتصاعد والفظاعات التي تتحدث عنها تقارير" من المدينة، بينما دان "جرائم الحرب المفترضة وعمليات قتل المدنيين التي تستهدف جماعات عرقية".